الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون للحرب وجاهزون لكافة السيناريوهات

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس: إننا جاهزون ومستعدون لمواجهة أي حروب على أي مستويات.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: “نحذر العدو بألا يرتكب أي أخطاء وأن يفكر جيدا في تداعيات إجراءاته.. العدو يهددنا في بعض الأوقات لكن نقول إننا مستعدون لأي سيناريوهات وأي ظروف”.

مسئول أمريكي يحسم الجدل بشأن مصير المحادثات النووية مع إيران

وحسم مسئول أمريكي الجدل، فجر اليوم الخميس، مصير جولة الأحد من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.

وقال المسئول لـ"رويترز": إن مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، مما يعني أن جولة المحادثات ستعقد.

إجلاء موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط

وعلى وقع قرار الولايات المتحدة بإجلاء موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط بسبب "الخطر المحتمل" وفق تعبير الرئيس دونالد ترامب، كشفت تقارير صحفية عن تضارب بشأن مصير الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

فبينما قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن فرص عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران "تتضاءل"، ذكرت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" العكس.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن "احتمال عقد الجولة السادسة من المحادثات المقررة الأحد في سلطنة عمان كما كان مخططا لها، بات يتضاءل بشكل متزايد". 

وقال مراسل لـ"أكسيوس" لاحقا على منصة “إكس”: إن ويتكوف سيلتقي عراقجي في مسقط، الأحد المقبل، لمناقشة الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأحدث بشأن برنامج طهران النووي. 

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