تأييد السجن المؤبد لعاطل متهم بتصنيع المخدرات في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد معاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه لاتهامه بتصنيع المواد مخدرة بدائرة قسم شرطة المقطم.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد باتخاذ عاطل من مسكنه بدائرة قسم شرطة المقطم مكانا لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وعقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية في ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مادة Indazole carboxamide المخدرة وأجزاء نباتية خضراء وزنت ٢٥٩٥ جراما وعلبة وزنت ٦٦٢ جراما - و7 أكياس وزنت ۲۸۹ جراما و15 كيسا يحوي كل منهم مسحوق وزن ۲۲۸ جراما - وبرطمان يحوي مسحوق وزن ٥٥ جراما وجميعها لأحد مشتقات مادة Indazole carboxamide المخدرة.

كما عثر بحوزته على صندوق بداخله 6 اكياس تحوي مادة بيضاء بللورية و٢ كيس تحوي مادة زرقاء بلورية و4 أكياس تحوي مادة بيضاء بلورية جميعها لجوهر الميثامفيتامين المخدر وزنوا جميعا قائما ١٢٤ جرام، و٤ أكياس تحوي كل منها جوهر الحشيش المخدر وزنوا قائما ۸۹۰۸، ۱۰۰ قرص لعقار البنزوهكسول المخدر و٥٠ قرصا لعقار الكلونازيبام المخدر و۲ طبق معدني وملعقة وحلة معدنية و٦ كانشات بها آثار بلورية لجوهر الميثامفيتامين المخدر و5 طلقات نارية كاملة مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ۱۲ صالحة للاستعمال و٢ طلقة نارية مما تستخدم على السلاح عيار 9 ملم طويل صالحة للاستعمال وتصل معدني و2 میزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

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