الخميس 12 يونيو 2025
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بالرقم القومي، نتيجة شهادات القراءات 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
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أتاحت  بوابة الأزهر الإلكترونية رابطا خاصا  لنتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد- العالية- التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2024 -2025.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باستخدام الرقم القومي أو رقم الجواز من خلال هذا الرابط
 

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025
 

 

وكان   الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد- العالية- التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2024 -2025، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم.

نسبة النجاح في امتحانات شهادة التجويد

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 42.95%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 4949طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 38.93%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1789 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 61.32%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1172 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت 45.45%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين في شهادات القراءات، مشيدا بما بذلوه من جهد في تحصيل هذا العلم الشريف، الذي يُعد من أرقى مراتب التخصص في علوم القرآن الكريم، مؤكدا أن إتقان القراءات وتعلم علم التجويد ليس رفاهية علمية، بل ضرورة شرعية لصون كتاب الله تعالى من اللحن والتحريف، وحثّ الطلاب على مواصلة التعمق في هذا المجال، ليكونوا قدوة في أداء القرآن وتعليمه.

 

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