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اللينك الرسمي، آثار عين شمس تُعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أعلن حسام طنطاوى، عميد كلية الآثار، الانتهاء من أعمال امتحانات مرحلة البكالوريوس ورصد نتائج المستويات الأربعة لجميع البرامج الدراسية، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

وأوضح أن نسب النجاح للمستوى الأول جاءت على النحو التالي:

برنامج الآثار المصرية القديمة: ٩٠.٤٪

برنامج الآثار الإسلامية: ٩٣.٥٪

برنامج الآثار اليونانية والرومانية: ٩٢.٤٪

برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية: ٩٧.٣٪

برنامج علوم الآثار والحفائر: ٩٩٪

برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية: ٩٢.٢٪

برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري: ٩٣٪


أما نسب النجاح للمستوى الثاني فكانت كما يلي:

برنامج الآثار المصرية القديمة: ٩٨.٢٪

برنامج الآثار الإسلامية: ٩٩٪

برنامج الآثار اليونانية والرومانية: ٩٩.٧٪

برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية: ٩٧.٦٪

برنامج علوم الآثار والحفائر: ١٠٠٪

برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية: ٩٦.٤٪

برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري: ١٠٠٪


وجاءت نسب النجاح بالمستوى الثالث على النحو التالي:

برنامج الآثار المصرية القديمة: ١٠٠٪

برنامج الآثار الإسلامية: ٩٩.١٪

برنامج الآثار اليونانية والرومانية: ١٠٠٪

برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية: ٩٧.٦٪

برنامج علوم الآثار والحفائر: ٩٧.٨٪

برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية: ١٠٠٪


أما المستوى الرابع، فقد حقق جميع الطلاب فيه نسب نجاح كاملة في معظم البرامج، وجاءت كما يلي:

برنامج الآثار المصرية القديمة: ١٠٠٪

برنامج الآثار الإسلامية: ١٠٠٪

برنامج الآثار اليونانية والرومانية: ١٠٠٪

برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية: ١٠٠٪

برنامج علوم الآثار والحفائر: ١٠٠٪


من جانبها، أكدت د. نوال جابر محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات ورصد النتائج لجميع المستويات الدراسية بكافة البرامج، وتم إعلان النتائج إلكترونيًا في إطار خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الجامعة، من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المُعد بواسطة خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، ضمن نظام إدارة الجامعة (UMS).

وأوضحت  أن طلاب الكلية يمكنهم الاطلاع على نتائجهم باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب.
عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك

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