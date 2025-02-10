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رياضة

أشرف صبحي يتابع حالة لاعب الكاراتيه بعد فقدانه الوعي خلال بطولة الجمهورية

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  حالة اللاعب يوسف أحمد صفوت، لاعب الكاراتيه بمركز شباب فيصل بدمياط، وذلك بعد تعرضه لإصابة أثناء إحدى المباريات في بطولة الجمهورية أدت إلى فقدان وعيه.

واطلع الدكتور أشرف صبحى على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعة تطورات حالته الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت اللجنة الطبية في تقريرها لـ وزير الشباب والرياضة أن حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو للقلق، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم وضع اللعب تحت الملاحظة لضمان تعافيه بالكامل.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتعمل على توفير الدعم الكامل لهم في جميع الظروف.

وزير الرياضة يهنئ عبد الرحمن طلبة ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش بإيطاليا

وهنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب سلاح الشيش، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى المقامة في إيطاليا خلال الفترة ما بين 7 وحتى 9 فبراير الحالي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن طلبة قدم أداء كبيرا خلال البطولة، والذي تمكن خلاله من التتويج بالميدالية البرونزية، حيث حقق انجازا بعد تغلبه على المصنف الأول على العالم والحاصل على ذهبيتي أولمبياد طوكيو 2021 وباريس 2024، بنتيجة 15-12.، بالإضافة الى تغلبه على بطل إيطاليا.

عبد الرحمن يحتفل ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش بإيطاليا
عبد الرحمن يحتفل ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش بإيطاليا

وشدد أشرف صبحي على أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده السلاح المصري على الساحة الدولية، بفضل الدعم المستمر للاتحاد المصري للسلاح وبرامج إعداد اللاعبين وفق أحدث النظم التدريبية، مشيرًا إلى أن تفوقه على أبطال عالميين يؤكد قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة بقوة في كبرى المحافل الرياضية، ومؤكدا على أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين المتميزين لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف البطولات.

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