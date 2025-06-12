التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في الطابق الخامس بأحد العقارات في مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات أن ماسا كهربائيا من إحدى الوصلات وراء اندلاع النيران.



حريق شقة سكنية بمدينة نصر



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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