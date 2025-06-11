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خارج الحدود

لإنقاذ حياتهم، الصحة العالمية تدعو إلى فتح جميع المعابر وإجلاء 10 آلاف مريض من غزة

الصحة العالمية،فيتو
الصحة العالمية،فيتو

قال تيدروس أدهانوم جيبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال أكثر من 10 آلاف مريض في غزة بحاجة ماسة للإجلاء الطبي لإنقاذ حياتهم.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى تسريع الموافقات واستخدام جميع المعابر لضمان إجلاء المرضى من غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد 42 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، بينهم 30 من منتظري المساعدات.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت مصادر في مستشفيات غزة: إن 25 فلسطينيا من منتظري المساعدات استشهدوا بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 82 فلسطينيا خلال الاقتحام المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يطلق النيران على سيارات الإسعاف والطواقم الصحفية في نابلس

وأصيب مسعف ومواطن فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على المواطنين في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

ومنعت قوات الاحتلال المسعفين من الدخول إلى البلدة القديمة بنابلس لإنقاذ المسعف والمواطن المصابين.

كما أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على سيارات الإسعاف والطواقم الصحفية في نابلس.

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