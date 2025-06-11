فريق طبي ينجح في استئصال ورم دموي بلسان طفل فلسطيني عمره ٦ سنوات

صرح الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة طفل فلسطيني بعمر ٦ سنوات يعاني من تضخم كبير باللسان وذلك بعد رفض الحالة من عدة مراكز طبية سابقة نظرا لصعوبة الحالة وتعقيدات التدخل الجراحي حيث تم مناظرة الحالة من قبل أطباء جراحة الوجه والفكين والقسطرة المخية حيث تم إجراء عددا من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة والتي بينت وجود ورم دموي يغطي اللسان بشكل شبه كامل.



وأكد مدير المستشفى أنه تم تحضير الحالة من قبل فريق أطباء جراحة الوجه والفكين بقيادة الدكتورة غادة المرشدي، استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين علي مرحلتين حيث شملت المرحلة الأولى التنسيق مع فريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد كريم لإجراء رنين مغناطيسي تحت التخدير الكلي وذلك لتحديد حجم الورم قبل العملية، ليتم بعدها إعطاء العلاج الدوائي المناسب لمدة ثلاثة أسابيع للعمل على الحد من انتشار الورم بكامل أنسجة اللسان، ومن ثم تم إعادة تقييم حجم الورم عبر الرنين المغناطيسي تحت التخدير لتقييم نتائج العلاج قبيل إجراء العملية.

فيما جاءت المرحلة الثانية لتشمل دخول المريض لغرفة العمليات وقيام فريق جراحة الوجه والفكين باستئصال الورم بشكل كامل مع المحافظة علي الوظائف الحيوية للسان "الحركة - الكلام - البلع"، وذلك عبر جراحة دقيقة دون أية ندبات أو جروح ظاهرية.

كما أضافت "المرشدي" أنه قد تم نقل الطفل عقب الجراحة لإحدى غرف القسم الداخلي بحالة طبية مستقره.

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