الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فريق طبي ينجح في استئصال ورم دموي بلسان طفل فلسطيني عمره ٦ سنوات

مستشفي الشيخ زايد
مستشفي الشيخ زايد التخصصي، فيتو
ads

صرح الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة طفل فلسطيني  بعمر ٦ سنوات  يعاني من تضخم كبير باللسان وذلك بعد رفض الحالة من عدة مراكز طبية سابقة نظرا لصعوبة الحالة  وتعقيدات التدخل الجراحي  حيث تم مناظرة الحالة من قبل أطباء جراحة الوجه والفكين والقسطرة المخية حيث تم  إجراء عددا من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة والتي بينت وجود ورم دموي يغطي اللسان بشكل شبه كامل.

وأكد مدير المستشفى أنه تم تحضير الحالة من قبل فريق أطباء جراحة الوجه والفكين بقيادة الدكتورة غادة المرشدي، استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين علي مرحلتين حيث شملت المرحلة الأولى التنسيق مع فريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد كريم لإجراء رنين مغناطيسي تحت التخدير الكلي وذلك لتحديد حجم الورم قبل العملية، ليتم بعدها إعطاء العلاج الدوائي المناسب لمدة  ثلاثة أسابيع   للعمل على الحد من انتشار الورم بكامل أنسجة اللسان، ومن ثم تم إعادة تقييم حجم الورم عبر الرنين المغناطيسي تحت التخدير لتقييم نتائج العلاج  قبيل إجراء العملية.

فيما جاءت المرحلة الثانية  لتشمل  دخول المريض لغرفة العمليات وقيام فريق جراحة الوجه والفكين باستئصال الورم بشكل كامل مع المحافظة علي الوظائف الحيوية للسان "الحركة - الكلام - البلع"، وذلك عبر جراحة دقيقة دون أية ندبات أو جروح ظاهرية.

إصابة 9 معلمين في انقلاب سيارة مدرسة خاصة بالعجمي

لإنقاذ حياتهم، الصحة العالمية تدعو إلى فتح جميع المعابر وإجلاء 10 آلاف مريض من غزة

كما أضافت "المرشدي" أنه قد تم نقل الطفل عقب الجراحة لإحدى غرف القسم الداخلي بحالة طبية مستقره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئصال ورم الرنين المغناطيسي العلاج الدوائي الشيخ زايد المراكز الطبية المتخصصة أمانة المراكز الطبية المتخصصة زايد التخصصي جراحة الوجه والفكين مستشفى الشيخ زايد التخصصي

مواد متعلقة

الصحة: تدريب 892 ألفًا من الكوادر الطبية خلال 5 سنوات لرفع الكفاءة المهنية

مركز أورام سوهاج ينجح في إجراء جراحة دقيقة لسيدة

الصحة: ميكنة 11 مركزا تابعا لخدمات نقل الدم القومية

الصحة: نجاح قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة عمرها 70 عامًا

الرعاية الصحية: بروتوكول تعاون لتقديم خدمات طبية للعاملين بقطاع الكهرباء

"الصحة" تطلق خطة وطنية طموحة للقضاء على الجذام بحلول 2030

للحجاج العائدين من موسم الحج، أعراض يجب الانتباه لها

جراحة دقيقة تنقذ ذراع شاب من البتر بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين

الأكثر قراءة

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

بيان مصري حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا (صور)

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

توفيق عكاشة يكشف شرط عودته للظهور على الشاشة من جديد (فيديو)

ترامب يعلق على اعتذار إيلون ماسك منه

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الممترين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 147 من سورة البقرة (فيديو)

للحجاج العائدين، الإفتاء توضح آداب الرجوع من الحج

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية