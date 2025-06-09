"العيد أحلى بمراكز الشباب" تواصل نجاحها في البحيرة لليوم الرابع (صور)

واصلت مراكز الشباب بمحافظة البحيرة استقبال المواطنين منذ الصباح الباكر في رابع عيد الاضحى المبارك، اليوم الإثنين 9 يونيو 2025م ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة.

فعاليات مبادرة العيد احلى بالبحيرة، فيتو

فعاليات مبادرة العيد احلى بالبحيرة، فيتو

تهدف المبادرة إلى تعزيز دور مراكز الشباب كمنصات خدمية وترفيهية تخدم المجتمع، خاصة خلال المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى، حيث تم افتتاح المراكز أمام المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بما يتماشى مع توجيهات الوزارة بتحويل هذه المراكز إلى نقاط إشعاع مجتمعي.



أكد الدكتور علاء الجزار، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، على تنفيذ تعليمات وزير الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد وتكثيف التغطية الإعلامية للفعاليات طوال أيام العيد. كما أشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالجهود المبذولة من قبل المديرية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في أداء المراكز على المستويين الرياضي والثقافي.

تأتي المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء المجتمعي وإتاحة الفرص الترفيهية للجميع، لا سيما في المناطق الريفية والحضرية وتشمل الأنشطة المسابقات الرياضية، ورش العمل الفنية، والعروض الثقافية، بمشاركة واسعة من الشباب والأسر.





فعاليات مبادرة العيد احلى بالبحيرة، فيتو

فعاليات مبادرة العيد احلى بالبحيرة، فيتو

الجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور علاء الجزار مدير عام المديرية، وبإشراف أمل الدفراوي وكيل المديرية للشباب ومحمود عبد الباقي وكيل المديرية للرياضة وأشرف وتنفيذ جميع الإدارات الفرعية ومراكز شباب المحافظة.

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