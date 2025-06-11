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اقتصاد

بعد تزايد التوترات بالشرق الأوسط، ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 10 أسابيع

أسعار النفط
أسعار النفط

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء 11 يونيو، إلى أعلى مستويات لها عند التسوية في نحو 10 أسابيع، وذلك بعدما قالت مصادر إن هناك استعدادات لإجلاء جزئي في السفارة الأمريكية في العراق بسبب مخاوف أمنية في الشرق الأوسط، إلى جانب إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين، مما رفع من توقعات تهدئة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

ارتفاع أسعار النفط 

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34% خلال تعاملات الأربعاء إلى 69.77 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى تسوية منذ يوم الثالث من أبريل الماضي.

أيضًا ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.17 دولار أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ الثاني من أبريل.

شراء العقود الآجلة للنفط

يأتي ذلك بعد مسارعة المتداولين إلى شراء العقود الآجلة للنفط إثر  تقارير عن استعدادات أمريكا لإخلاء جزئي في سفارتها في العراق، ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مصادر أميركية، أيضًا أن وزارة الخارجية الأميركية أجازت أيضًا مغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت. وهذا يُتيح لهم خيار مغادرة البلاد.

أيضًا أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين بعد المفاوضات الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن، والتي تتضمن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على البضائع الصينية بنسبة 55% على أن تقابلها تعرفة جمركية صينية بنسبة 10%. 

وقال الرئيس الأمريكي إن الصين ستزود بلاده بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة وأن الولايات المتحدة ستتيح للطلاب الصينيين الالتحاق بالجامعات التابعة لها، لكنه أشار إلى أن الاتفاق الجديد يخضع لمراجعته ومراجعة نظيره الصيني شي جين بينغ من أجل الموافقة النهائية.

في سياق آخر، أعرب ترامب، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عن عدم ثقته في موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.

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في المقابل حذرت طهران من أنها ستقصف قواعد عسكرية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط في حالة فشل المحادثات مع واشنطن وتأجج الصراع بينهما.

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