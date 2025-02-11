الأسواق تترقب تداعيات قرار ترامب بفرض رسوم جمركية 25% على واردات الصلب والألومنيوم.. الذهب يصل لقمة تاريخية.. وتراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، معلنًا أن ذلك تعزيزًا لجهوده لحماية الصناعات الأمريكية ذات الأهمية السياسية، وذلك عبر فرض رسوم جمركية تطال بعضًا من أقرب حلفاء البلاد.

فتح العديد من الأعمال التجارية في الولايات المتحدة

وقال ترامب أثناء توقيعه على الإجراءات في المكتب البيضاوي أمس الإثنين: "في الأساس، نحن نفرض تعريفة جمركية بنسبة 25%، دون استثناء، على جميع منتجات الألومنيوم والصلب، وهذا سيؤدي إلى فتح العديد من الأعمال التجارية في الولايات المتحدة".

الرسوم ستشمل كندا والمكسيك أكبر موردين أجنبيين للمعادن إلى البلاد

الرسوم الجمركية الأمريكية الحديدة ستطبق بشكل واسع على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، بما في ذلك من كندا والمكسيك، وهما أكبر موردين أجنبيين للمعادن إلى البلاد، وأيضًا تشمل الرسوم الجديدة المنتجات المعدنية الجاهزة، إذ وصف مسؤولو الإدارة الأمريكية أن فرض الرسوم تهدف إلى التصدي بمحاولات دول مثل روسيا والصين للالتفاف على الرسوم الجمركية الحالية.

إمكانية استثناء إستراليا

في حين أن الإجراءات التي تم الكشف عنها أمس الإثنين لم تتضمن أي استثناءات للشركاء التجاريين، إذ أشار ترامب إلى أنه قد يفكر في استثناء أستراليا، مشيدًا باستيرادها للطائرات الأمريكية الصنع، فيما قال مسؤولون أمريكيون إنهم حذرون بشأن منح أي تسهيلات.

نسبة الرسوم على المعادن قد ترتفع أكثر

وفقا لما قاله مسؤول أمريكي -بحسب بلومبرج- قدّم ترامب هذا الإجراء باعتباره خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة، محذرًا من أن نسبة الرسوم على المعادن "قد ترتفع أكثر". ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الرابع من مارس 2025.

انخفاض واردات الولايات المتحدة من المعادن

فيما يعيد هذا الإجراء الاستراتيجية التي تبناها ترامب خلال ولايته الأولى، الخاصة لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، مما أدى إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من المعادن.

وأثارت هذه التعريفات إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي فرض تعريفات على سلع أمريكية أيقونية مثل دراجات "هارلي-ديفيدسون" وسراويل "ليفي شتراوس" الجينز.

ولكن انتهى الأمر بترامب إلى منح الإعفاء الجمركي لعدة دول مصدرة رئيسية، بما في ذلك كندا والمكسيك والبرازيل. ووسع الرئيس السابق جو بايدن هذه الإعفاءات.

انتهاك قواعد التجارة العالمية

وأعلن اقتصاديون ومحللون من خارج الولايات المتحدة اعتراضهم على قرار ترامب؛ موضحين أن التعريفات الجمركية الواسعة النطاق تنتهك قواعد التجارة العالمية، وتمثل إهانة لحلفاء الولايات المتحدة في الخارج.

كما حذر الاقتصاديون من أن تعريفات ترامب تخاطر بزيادة التكاليف داخل الولايات المتحدة لكل شيء، من المواد الغذائية إلى البنزين، مما قد يؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية نفسها التي تعهد ترامب بمكافحتها خلال حملته الانتخابية.

سعر الذهب يسجل مستوى قياسي جديد

وعلى أثر قرار ترامب؛ سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا لتصل إلى مستوى قياسي جديد بعد أن فرض ترامب التعريفات الجمركية، الأمر الذي أدى إلى زيادة من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وهو ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة.

أونصة الذهب ترتفع لـ 2942 قبل أن تتراجع بشكل طفيف وسط الإقبال على الملاذ الآمن

وخلال التداولات؛ وصلت أسعار الذهب إلى ذروتها التاريخية فوق الـ 2942 دولارا للأونصة قبل أن تتراجع بشكل طفيف، وذلك بعدما قفزت بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة، وشهدت أسعار الذهب زيادة بنسبة نصل لـ 11% هذا العام، مسجلًا سلسلة من الأرقام القياسية.

ارتفاع سعر الذهب في السوق الفورية

فيما سجل سعر الذهب في السوق الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 2928.36 دولارا للأونصة حتى الساعة 7:50 صباحًا في سنغافورة.

كما أضاف مؤشر الدولار الفوري لبنك بلومبرج 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% يوم الاثنين.

وارتفعت أسعار الفضة والبلاتين قليلًا، بينما انخفضت أسعار البلاديوم.

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية في آسيا مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة

وفي نفس السياق؛ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمربكية بينما ارتفعت قيمة الدولار والذهب في إشارة إلى تراجع المستثمرين عن المخاطرة متأثرة بقرار ترامب.

حركة التداولات عقب قرار فرض الرسوم الجمركية لترامب

وخلال التداولات انخفضت العقود المستقبلية لمؤشري "إس أند بي 500"، و"ناسداك 100"، بينما ارتفع مؤشر الدولار بعد مكاسبه أمس الإثنين. وتقلبت أسواق الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسى في الصين، في حين كانت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة.

وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% أمس الاثنين، بينما صعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.2%.

فيما ظلت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات ثابتة تقريبًا عند 4.5%.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.2%.

وتجاوز الذهب مستوى 2900 دولار للأونصة.

ارتفاع سعر النفط

كما ارتفعت أسعار النفط من قرب أدنى مستوياتها لهذا العام مع تراجع إنتاج روسيا مما خفف المخاوف بشأن الفائض.

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