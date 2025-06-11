‎ ‏‎الإنتاج الحربي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين 2025-2026

‏‎اختبارات الناشئين، أعلن نادي الإنتاج الحربي عن القيام بترتيبات مكثفة تمهيدًا للبدء في فتح باب اختبارات الناشئين 2025-2026، في إطار سياسة البحث عن المواهب المميزة وتقديمها لفرق للنادي وكذلك للمنتخبات الوطنية.

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي الانتاج الحربي

وتقرر فتح باب اختبارات الناشئين 2025 بنادي الانتاج الحربي بداية من يوم السبت القادم الموافق ١٤ يونيو، تحت إشراف الكابتن امير صلاح زكي، وفهد محمد المدير الإداري للقطاع.

وتم طرح استمارات الاختبارات، لمواليد ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٧، يوم السبت على أن يجري اختبار اللاعبين مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ يوم الاثنين، فيما يتم اختبار اللاعبين مواليد ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢ يوم الاربعاء.

‏‎وتم وضع العديد من التجهيزات بملاعب الاختبارات في إطار مساعدة الجميع على خوض الاختبارات وسط أجواء مثالية.

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