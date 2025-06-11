موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

يلتقي بايرن ميونخ الألماني نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي

وتُقام مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره أوكلاند سيتي يوم الأحد المقبل 15 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتشكل هذه المواجهة الانطلاقة الرسمية للفريق البافاري في البطولة، والتي يطمح من خلالها لتحقيق بداية قوية تعكس طموحاته الكبيرة في المنافسة على اللقب العالمي.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

تنقل مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على الهواء مباشرة، عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

طموحات الفريقين في المباراة الأولى

تشكل المباراة اختبارًا مهمًا لنوايا وطموحات بايرن ميونخ، الذي يدخل البطولة بتشكيلة قوية تضم نخبة من النجوم الدوليين، ويسعى لتقديم أداء يُرسخ مكانته كأحد أقوى فرق العالم.

في المقابل، يدخل أوكلاند سيتي المباراة بأمل تقديم مستوى مشرف، مستندًا إلى روحه القتالية وتماسكه الجماعي، رغم فارق الإمكانيات أمام العملاق البافاري.

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