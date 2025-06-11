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ثقافة وفنون

عمرو الليثي يساند تامر حسني في محنة مرض نجل المطرب

تامر حسني ونجله آدم،
تامر حسني ونجله آدم، فيتو

ساند الإعلامي عمرو الليثي الفنان تامر حسني في محنته، وتضرع إلى الله بالدعاء أن يشفي نجله آدم.

 

وكتب عمرو الليثي في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ادعو الله أن يشفي آدم ابن أخي الغالي تامر حسني وان يرفع عنه ويخفف آلامه اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما.

 

وكشف الفنان تامر حسني، عن التفاصيل الكاملة لتعرض نجله آدم لأزمة صحية أدت إلى إجرائه عمليتين جراحيتين بعد إصابته بانفجار في الزائدة الدودية.

 

تامر حسني يكشف تفاصيل تعرض نجله لأزمة صحية 

وقال تامر حسني: "إن نجله آدم في البداية كانت أعراض إصابته بسيطة“ أبرزها ارتفاع في درجة الحرارة”، وتطور الأمر وأصيب بانفجار في الزائدة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه ينتظر نتائج العمليتين الذي أجراهما نجله متمنيا أن يتخطى مرحلة الخطر.

ويتواجد في الوقت الحالي آدم نجل النجم تامر حسني بالعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية أجرى على إثرها أكثر من عملية جراحية.

 

 

 

 

 

 

 

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تامر حسني الفنان تامر حسني الإعلامي عمرو الليثي

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