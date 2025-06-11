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رياضة

هاري كين: كأس العالم للأندية هدية بايرن ميونخ لهذا اللاعب

هاري كين، فيتو
هاري كين، فيتو

كشف هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، عن أنه يسعى إلى منح زميله توماس مولر الوداع المثالي من خلال التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

كين يريد كأس العالم من أجل مولر


وقال كين في تصريحات لصحيفة أبسلوت فوتبول: نريد أن ننهي الموسم بشكل ناجح من أجله. إذا كانت المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ستكون الأخيرة له مع النادي، فإن التتويج باللقب سيكون الطريق المثالي له لإنهاء مسيرته مع بايرن.


وأشار هاري كين إلى أنهم لا يريدون استخدام وضع مولر ليكون حافزًا إضافيا في البطولة، مضيفًا: إنها بطولة، نريد أن نأخذها على محمل الجد، لذا نستعد لها بشكلٍ جيد، ويقترب من كأس العالم مثل أي بطولة أخرى. إنها عقلية مهمة.


وأوضح هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي، أن بايرن لديه فرصة للفوز باللقب، متابعا: بالتأكيد نحن من بين المرشحين لنيل اللقب. أعتقد أن الموسم المنتهي أخيرًا، أظهر نوعية الفريق الذي نحن عليه. في يومٍ جيدٍ، يمكننا الفوز على أي فريقٍ في العالم.


ويرحل مولر عن النادي، الذي قضى فيه 25 عامًا، حيث لم يجدد تعاقده، وستكون بطولة كأس العالم للأندية آخر مشاركاته مع بايرن.

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