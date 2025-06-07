عكس الأهلي وزيزو، بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن قبل كأس العالم

توصل نادي بايرن ميونخ للاتفاق مع باير ليفركوزن لاتفاق بشأن مشاركة جوناثان تاه في كأس العالم للأندية 2025.

بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن

وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فقد اتفق الناديان على انتقال مبكر يسمح لـ “تاه” بالانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ قبل نهاية عقده الحالي مع ليفركوزن، والممتد حتى 30 يونيو 2025. وسيقوم بايرن بدفع مبلغ غير معلن مقابل فسخ العقد قبل موعده الرسمي.



تاه

وكانت التقارير قد أشارت إلى وجود تباين واضح في تقييم الصفقة؛ حيث طلب ليفركوزن 7 ملايين يورو، في حين لم يتجاوز عرض بايرن المليون يورو.

وإذا تم حسم الصفقة في الوقت المناسب، سيكون المدافع البالغ من العمر 29 عامًا متاحًا للمشاركة مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، التي تُقام في الولايات المتحدة بدءًا من 14 يونيو.

وتأتي هذه الخطوة في ظل معاناة بايرن من غيابات مؤثرة في خط الدفاع، تشمل دايوت أوباميكانو، ومين جاي كيم، وهيروكي إيتو.

ما حدث يأتي عكس مع حدث مع صفقة الأهلي الجديدة أحمد سيد زيزو وناديه السابق الزمالك خاصة أن الموسم في مصر ينتهي بنهاية الموسم الكروي سواء الدوري أو كأس مصر وليس بنهاية شهر يونيو مثل عقود اللاعبين في أوروبا.

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