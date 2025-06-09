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رياضة

كرة السلة، إراحة لاعبي الاتحاد السكندري اليوم استعدادا لنصف نهائي الدوري الأفريقي

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يحصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، على راحة اليوم الإثنين، من منافسات الدوري الأفريقي في نسختة الخامسة، بعد حسم تأهله للدور نصف النهائي.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي، بعد الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (86-83)، في الدور ربع النهائي.

مواجهة قوية في نصف النهائي

ويخوض الاتحاد السكندري مواجهة قوية يوم 11 يونيو الجاري في نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة المنستيري التونسي وبترو دي لواندا الأنجولي.

 البطولة الأفريقية

وتقام البطولة الأفريقية، بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

ويشارك الاتحاد السكندرى في البطولة الافريقية بقائمة تضم 12 لاعب هم أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل وكايل فينانيس.

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