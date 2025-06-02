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رياضة

كرة السلة، 13 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري بالدوري الأفريقي

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، أعلن مسئولو نادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق الأول لكرة السلة رجال، المقرر مشاركتها في نهائيات  الدوري الأفريقي “BAL 5”، بجنوب أفريقيا.

وضمت القائمة كلا من:

قائمة الاتحاد السكندري، فيتو
قائمة الاتحاد السكندري، فيتو

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري، استبعاد أحمد أبو العلا بيبو لاعب الفريق ومنتخب مصر، من القائمة المقرر مشاركتها في منافسات

وجاء قرار الاتحاد السكندري، بعد تأكد مسئوليه من توقيع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل 2025/2026.

الأهلي بطلا لدوري السوبر

توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، بلقب دوري السوبر للموسم الحالي 2024/202.

وحصد الأهلي لقب دوري السوبر بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (64-59) في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ليحسم سلسلة مواجهات الدور النهائي لصالح بنتيجة (3-2).

نتائج مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري

وجاءت نتائج المباريات السابقة من سلسلة مواجهات نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري كالتالي:

المواجهة الأولى 

فوز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة (83-73)

المواجهة الثانية

فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة (88-76)

المواجهة الثالثة

فوز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة (76-73)

المواجهة الرابعة

فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة (75-71).

المواجهة الخامسة

فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة (-).

وأقيم نهائي دوري السوبر للموسم الحالي بين الأهلي والاتحاد السكندري بنظام “بيست أوف فايف”، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ووصل الأهلي لنهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (3-2)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

فيما وصل الاتحاد السكندري لنهائي دوري السوبر، بعد التفوق على سبورتنج بنتيجة (3-1)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

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كرة السلة الاتحاد السكندري BAL 5 الدوري الإفريقي أحمد أبو العلا بيبو

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