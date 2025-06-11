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اقتصاد

وزير التجارة الأمريكي: الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لن تتغير مجددا

وزير التجارة الأمريكي
وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، فيتو

قال وزير التجارة في الولايات المتحدة، هوارد لوتنيك، اليوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين لن تتغير عن مستوياتها الحالية، حتى مع استمرار المفاوضات بين واشنطن وبكين بشأن اتفاق تجاري جديد.

 

الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين 

وعند سؤاله على قناة CNBC عمّا إذا كانت الرسوم الجمركية الحالية على الصين لن تتغير مجددًا، أجاب الوزير الأمريكي قائلًا: "بالتأكيد هذا صحيح".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق مع الصين "تم"، وأن الرسوم الجمركية على الصين تبلغ 55% مقابل 10% تعرفات صينية على المنتجات الأمريكية. 

الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين 

كانت الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة البالغة 145% من واشنطن على الواردات من الصين، و125% من بكين على السلع الأمريكية بشكل مؤقت لتصبح، بحسب ما أُعلن عنه 30% على السلع الصينية و10% على السلع الأمريكية. 

لكن مسؤولًا في البيت الأبيض قال لشبكة NBC News بعد إعلان ترامب بوقت قصير إن نسبة 55% ليست جديدة. بل تشمل الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة الحالية البالغة 30% على الصين، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات محددة كانت سارية بالفعل.

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واختتم مفاوضون تجاريون من أكبر اقتصادين في العالم محادثات رفيعة المستوى عقدت في العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام الأخيرة.

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