عمر مرموش يتصدر قائمة مانشستر سيتي الرسمية في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة نادي مانشستر سيتي، المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي، و15 يوليو المقبل.

يقع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية بمجموعة تضم أندية العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي تواجد المصري عمر مرموش، مع استدعاء الصفقات الجديدة، ماركوس بتينلي، ريان آيت نوري، ريان شرقي، فيما يغيب كيفين دي بروين الذي ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو الحالي، وجاك جريليش بعد عرضه للبيع، وجيمس ماكيتي، وماتيو كوفاسيتش (للإصابة).

قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية 2025

وجاءت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: ماركوس بتينلي، إيدرسون، ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي، جفارديول، ريان آيت نوري، فيتور ريس، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، نيكو جونزاليس، رودري، إيلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا،، فيل فودين، كلاوديو إيتشيفيريا، أوسكار بوب، نيكو أورايلي.

خط الهجوم: سافيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي.

جوارديولا أكثر المدربين تتويجا ببطولة كأس العالم للأندية

فيما ينتظر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية، التي تنطلق في أمريكا الأسبوع المقبل.

ويلعب مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية بمجموعة تضم الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي، حيث يبدأ مبارياته أمام الوداد مساء يوم الأربعاء المقبل، ثم العين الإماراتي يوم 23 يونيو الجاري ويوفنتوس الإيطالي يوم 26 من نفس الشهر.

وكشفت شبكة "سكواكا" العالمية، أن بيب جوارديولا يعد أكثر مدير فني توج بلقب كأس العالم للأندية، حيث حقق اللقب 4 مرات بالنظام القديم، أعوام: "2009 مع برشلونة، و2011 مع برشلونة، و2013 مع بايرن ميونخ، و2023 مع مانشستر سيتي".

جوارديولا يتسلم الدكتوراه الفخرية ويلقي خطابا مؤثرا عن غزة بجامعة مانشستر

وحصل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر خلال حفل رسمي أقيم أول أمس الإثنين، تقديرا لمساهماته في المدينة منذ توليه تدريب الفريق عام 2016.

وفي كلمة مؤثرة ألقاها خلال الحفل، عبر جوارديولا عن حزنه العميق تجاه ما يجري في العالم من مآسي، مسلطا الضوء على معاناة الأبرياء في مناطق الحروب، وخاصة في غزة، قائلا: “ما يحدث هناك مؤلم للغاية، آلاف الضحايا الأبرياء، أطفال يُقتلون، وعائلات تُشرّد، والناس يتفرجون بصمت”.

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