الأربعاء 11 يونيو 2025
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غلق وتشميع 7 محال وبدرومات ووحدات مخالفة بدمياط الجديدة

غلق وتشميع 7 منشآت
غلق وتشميع 7 منشآت مخالفة

أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن تنفيذ حملة مكثفة أسفرت عن غلق وتشميع 7 منشآت مخالفة تنوعت ما بين محال تجارية، بدرومات، ووحدات سكنية، وذلك في نطاق المنطقة المركزية والأحياء الأول والثاني والرابع بالمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

تنفيذ مشترك بإشراف لجان مختصة


وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة جاءت ضمن أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والغلق والإخلاء الإداري والسحب، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، حيث تم فصل المرافق عن المنشآت المخالفة التي ثبت ممارستها لأنشطة تجارية أو مهنية دون ترخيص، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها بالمخالفة لشروط التخصيص.

أنشطة مخالفة في أماكن غير مرخصة


وأكد الجهاز أن قرارات الغلق جاءت لمواجهة ظاهرة ممارسة أنشطة غير قانونية داخل وحدات سكنية أو بدرومات أو جراجات مخصصة لأغراض سكنية فقط، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تمثل تعديًا على اللوائح المنظمة وتخل بالنسق الحضاري للمدينة

 

غلق وتشميع 7 منشآت مخالفة
غلق وتشميع 7 منشآت مخالفة

 

تحذير من إعادة الفتح دون تقنين الوضع


وحذر رئيس الجهاز جميع المخالفين من إعادة فتح المحال أو الوحدات المشمعة دون الرجوع إلى الإدارات المختصة بالجهاز لتقنين الأوضاع، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد من يثبت تورطه في فض الأختام أو الاستمرار في المخالفة.

تشديد الرقابة ودعوة للالتزام

 

شدد المهندس أشرف فتحي على الإدارات المعنية بضرورة مواصلة المرور الدوري لحصر المحال ومراجعة تراخيص التشغيل والأنشطة المزاولة، لافتًا إلى أن جهاز المدينة سيتعامل بحسم مع أي مخالفة حفاظًا على الشكل الحضاري ومنع مظاهر العشوائية، داعيًا أصحاب المحال التجارية والعامة إلى الالتزام الكامل بشروط الترخيص تفاديًا للمساءلة القانونية.
 

تنفيذ الحملة تحت إشراف قيادات الجهاز والأمن


وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة المستمرة وإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات بالمدن الجديدة، موضحًا أن تنفيذ الحملة تم تحت إشراف المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث القسم، إلى جانب مسؤولي لجنة الإزالات بالجهاز.

استمرار الجهود على مدار الساعة


واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على أن العمل مستمر على مدار الساعة لإيقاف أي مظهر من مظاهر العشوائية والحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري الذي تتميز به مدينة دمياط الجديدة.

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الأجهزة الأمنية التنسيق مع الاجهزة الامنية المهندس شريف الشربينى المجتمعات العمرانية المنطقة المركزية جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لمجتمعات العمرانية مدينة دمياط الجديدة والمرافق والمجتمعات العمرانية

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