الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضمن احتفالات العيد القومي لدمياط

محافظ دمياط يفتتح المدرسة اليابانية الثانية ويشيد بمستوى التجهيزات التعليمية

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح المدرسة اليابانية الثانية بمدينة دمياط

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، المدرسة اليابانية الثانية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار خطة التوسع في تطبيق نموذج التعليم الياباني، الذي يركز على تنمية المهارات الشاملة للطلاب وتوفير بيئة تعليمية حديثة تفاعلية.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ورافق المحافظ خلال الافتتاح المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، بحضور المهندسة جيهان حسين، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

 

محافظ دمياط يفتتح المدرسة اليابانية الثانية بمدينة دمياط الجديدة ويشيد بمستوى التجهيزات التعليمية
محافظ دمياط يفتتح المدرسة اليابانية الثانية بمدينة دمياط الجديدة ويشيد بمستوى التجهيزات التعليمية

 

 

جولة تفقدية داخل المدرسة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ كافة أروقة المدرسة، بما في ذلك الفصول الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، وقاعات الأنشطة مثل "الجيم" وقاعة الموسيقى، إلى جانب مركز المراقبة الذي يمثل أحد أهم عناصر منظومة الأمن والسلامة في المدرسة.

إشادة بمستوى التعليم والأنشطة

أعرب المحافظ عن سعادته بمستوى التجهيزات والبيئة التعليمية المتطورة داخل المدرسة، مؤكدًا أن نموذج المدارس اليابانية يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الأساسي بالمحافظة، من خلال دمج الأنشطة التربوية بالتعليم الأكاديمي، وتفعيل أساليب التعلم النشط.

تكريم المحافظ ونائبته

وفي ختام الزيارة، تم تكريم الدكتور أيمن الشهابي والمهندسة شيماء الصديق، تقديرًا لدعمهما المتواصل لتطوير منظومة التعليم في محافظة دمياط، وحرصهما على الارتقاء بالمستوى التعليمي والبنية التحتية للمؤسسات التربوية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات العيد القومي التربية والتعليم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي تنمية المهارات هيئة الأبنية التعليمية فعاليات الاحتفال مدير مديرية التربية والتعليم نموذج التعليم الياباني مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ دمياط يفتتح وحدتي السكتة الدماغية والرعاية المركزة بمستشفى كفر سعد

"الشهابي" يتابع الموقف التنفيذي لأعمال الترميم بقصر ثقافة دمياط

محافظ دمياط يتفقد مستشفى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان

محافظ دمياط يضع حجر الأساس لحمام السباحة بنادى المستقبل الرياضي (صور)

انطلاق فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالكاشف الجديد في دمياط (صور)

محافظ دمياط يبحث مع المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت تعزيز التعاون المشترك

محافظ دمياط يطلق إشارة البدء لماراثون المشى برأس البر

محافظ دمياط يشهد انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة، تعرف عليها

محاولات من الزمالك مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

استئناف الإسماعيلية تصدر حكما نهائيا بشأن دير سانت كاترين

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

بشرى سارة للحجاج، الأزهر للفتوى: الحج مغفرة للذنوب وجزاؤه الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية