محافظ دمياط يفتتح المدرسة اليابانية الثانية ويشيد بمستوى التجهيزات التعليمية

ضمن احتفالات العيد القومي لدمياط

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، المدرسة اليابانية الثانية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار خطة التوسع في تطبيق نموذج التعليم الياباني، الذي يركز على تنمية المهارات الشاملة للطلاب وتوفير بيئة تعليمية حديثة تفاعلية.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ورافق المحافظ خلال الافتتاح المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، بحضور المهندسة جيهان حسين، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

محافظ دمياط يفتتح المدرسة اليابانية الثانية بمدينة دمياط الجديدة ويشيد بمستوى التجهيزات التعليمية

جولة تفقدية داخل المدرسة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ كافة أروقة المدرسة، بما في ذلك الفصول الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، وقاعات الأنشطة مثل "الجيم" وقاعة الموسيقى، إلى جانب مركز المراقبة الذي يمثل أحد أهم عناصر منظومة الأمن والسلامة في المدرسة.

إشادة بمستوى التعليم والأنشطة

أعرب المحافظ عن سعادته بمستوى التجهيزات والبيئة التعليمية المتطورة داخل المدرسة، مؤكدًا أن نموذج المدارس اليابانية يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الأساسي بالمحافظة، من خلال دمج الأنشطة التربوية بالتعليم الأكاديمي، وتفعيل أساليب التعلم النشط.

تكريم المحافظ ونائبته

وفي ختام الزيارة، تم تكريم الدكتور أيمن الشهابي والمهندسة شيماء الصديق، تقديرًا لدعمهما المتواصل لتطوير منظومة التعليم في محافظة دمياط، وحرصهما على الارتقاء بالمستوى التعليمي والبنية التحتية للمؤسسات التربوية.

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