برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 بعد اعتمادها رسميا

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بـ الشهادة الابتدائية (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة (87.23%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (30453) طالب.



ومن جانبه هنأ وكيل الأزهر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.



وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الأزهري 2025



المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني هو 900 درجة مقسمة كالتالي:

تتكون مادة المهارات المهنية من 100 درجة.

تتكون مادة التكنولوجيا من 100 درجة.

تتكون مادة القرآن الكريم من 100 درجة.

تتكون مادة اللغة العربية من 100 درجة.

تتكون مادة الرياضيات من 100 درجة.

تتكون مادة التربية الإسلامية من 100 درجة.

تتكون مادة الدراسات الاجتماعية من 100 درجة.

تتكون مادة العلوم 100من درجة.

تتكون مادة اللغة الإنجليزية من 100 درجة.

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