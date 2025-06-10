تعليم الجيزة تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وأوضح المصدر أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء المحافظة من عملية التصحيح ورصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة قريبا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 قريبا، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

جدير بالذكر أن العمل في الكنترولات يجري على قدم وساق في نطاق محافظة الجيزة، وذلك للتمكن من إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الجيزة في أسرع وقت مع مراعاة الدقة الكاملة، وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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