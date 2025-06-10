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رياضة

صفحة إنتر ميامي تحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي: استعدوا للتحدي

إنتر ميامي،فيتو
إنتر ميامي،فيتو

 نشرت الصفحة الرسمية لنادي إنتر ميامي الأمريكي بمنصة "إكس" صورا لتدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت التدريبات بمشاركة الثنائي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وغياب اللاعبين الدوليين وفي ومقدمتهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي


وعلقت الصفحة الرسمية لنادي إنتر ميامي، قائلة "بدأ العد التنازلي.. استعدوا للتحدي التالي".

من جانبه أكد جوردى ألبا الظهير الأيسر السابق لنادى برشلونة الإسبانى وإنتر ميامى الأمريكى الحالى صعوبة مواجهة الأهلى فى المباراة المرتقبة التى تجمع الفريقين فى الثالثة فجر 15 يونيو الجارى فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جوردى ألبا فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا": "جميع مباريات دور المجموعات ستكون مميزة نبدأ مشوارنا بمباراة صعبة ضد الأهلى، لكننا محظوظون بما يكفى للعب هنا على أرضنا، ونأمل أن تحضر الجماهير وتدعمنا وتستمتع بالمباراة".

وأضاف لاعب إنتر ميامى: "إنه لأمر مثير للولايات المتحدة وللمشجعين هنا أن يحظوا بفرصة خوض تجربة منافسة بهذا المستوى الرفيع، لقد حظيت بفرصة عظيمة للمشاركة في مسابقات مماثلة، وهي أحداث مميزة للمشاركة فيها، وهذه البطولة مختلفة عن البطولات التي خضتها، فهي ذات نظام مختلف وتضم الكثير من الفرق الأخرى وهذا ما يجعلها أكثر تميزًا، أتطلع بشدة لبدء المنافسات ورؤية جميع الفرق هنا".

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

 ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي 

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

 

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.
الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

 

مباراة باتشوكا المكسيكي والأهلي

وفاز فريق باتشوكا المكسيكي على الأهلي وديًّا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان قد انتهى الوقت الأصلي بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي بهدف لمثله، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز بينهما في المباراة الودية والتي حسمها باتشوكا المكسيكي بنتيجة 5-3.

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