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رياضة

عبد الله السعيد يقترب بقوة من دعم تشكيلة منتخب مصر في كأس العرب

عبدالله السعيد، فيتو
عبدالله السعيد، فيتو

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الثاني، الذي سيمثل سيشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها بقطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، أن عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي الزمالك، متواجد بقوة ضمن حسابات حلمي طولان المدير الفني للفريق، من أجل التواجد ضمن تشكيلة الفراعنة في بطولة كأس العرب بنسختها القادمة.

عبدالله السعيد يرحب بالمشاركة في كأس العرب

أضاف المصدر لفيتو، أن حلمي طولان تواصل مع الملاعب خلال الساعات الماضية، وهنأه على التتويج ببطولة كأس مصر مع فريقه الزمالك، كما أبلغه بأن يرغب في تواجده ضمن تشكيلة منتخب مصر في بطولة كأس العرب القادمة بقطر 

تابع المصدر لفيتو، أن عبد الله السعيد رحب بالفكرة، وأكد لحلمي طولان أنه تحت أمر منتخب مصر في أي وقت، وأن ارتداء قميص الفراعنة هو شرف لأي لاعب 

طولان يطلب مباريات ودية

طلب حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، الذي سيمثل مصر في بطولة كأس العرب بقطر، ضرورة توفير مباراتين وديتين للفريق، خلال تجمعه الأول المحدد له خلال الأجندة الدولية في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

كان حلمي طولان عقد اجتماعا مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قبل عدة أيام، عرض خلاله المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، تصوره لإعداد الفريق بشكل لائق للظهور بشكل مشرف خلال بطولة كأس العرب 

وخلال اجتماعه مع أبو ريدة، شدد طولان على ضرورة توفير برنامج احتكاك قوي لمنتخب المحليين، استعدادا لبطولة كأس العرب، خاصة أنه يسعى للمنافسة والوصول لأبعد نقطة في البطولة.

 

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