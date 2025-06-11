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رياضة

اتحاد اليد ينتظر وصول باسكوال لحسم الشكل النهائي لدوري المحترفين

تشافي باسكوال، فيتو
تشافي باسكوال، فيتو

كرة اليد، ينتظر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، وصول المدير الفني الجديد للمنتخب تشافي باسكوال، من أجل حسم الشكل النهائي لدوري المحترفين للموسم المقبل.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على شكل ونظام بطولة دوري المحترفين للموسم المقبل 2025/2026، والمقرر أن تقام بمشاركة 18 فريقا بدلا من 14 في الموسم الماضي.

نظام دوري المحترفين للموسم المقبل

وطبقا لتصور لجنة المسابقات جاء شكل المسابقة كالتالي:

المرحلة الأولى

إقامة دوري من دور واحد بمشاركة 18 فريقا، بحيث بخوض كل فريق 17 مباراة، وتتحدد الملاعب من خلال قرعة تقام بمعرفة لجنة المسابقات.

المرحلة الثانية

وتُقسم الفرق الـ18 حسب الترتيب النهائي، إلى 8 فرق في مرحلة تحديد بطل الدوري، و10 فرق في مرحلة الهبوط.

وتلعب مجموعة البطولة بنظام دوري من دورين، بحيث يخوض كل فريق 14 مباراة، ويتم تحديد بطل الدوري طبقا للنقاط النهائية لكل فريق.

وتلعب مجموعة الهبوط بنظام دوري من دورين أيضا، بحيث يلعب كل فريق 18 مباراة، ويهبط أصحاب المركزين الـ17 والـ18 مباشرة للدوري الممتاز، فيما يلعب أصحاب المركزين الـ16 والـ15 دورة ترجيح مع صاحبي المركزين الـ3 والـ4 في الدوري الممتاز، على الهبوط والصعود.

ومن المقرر أن يتم عرض شكل ونظام دوري المحترفين على المدير الفني للمنتخب من أجل الموافقة عليه واعتماده، قبل إرساله رسميا للأندية. 

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كرة اليد خالد فتحي اتحاد كرة اليد دوري المحترفين تشافي باسكوال

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