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رياضة

اتحاد كرة اليد يطالب وزارة الرياضة بتحمل جزء من راتب مدرب المنتخب

خالد فتحي رئيس اتحاد
خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، طالب اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، وزارة الشباب والرياضة بتحمل جزء من راتب الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني تشافي باسكوال.

وعلمت “فيتو” أن اتحاد كرة اليد أرسل مذكرة إلى الوزارة تتضمن عقد الجهاز الفني الجديد وتفاصيل الراتب الشهري؛ لكي تتحمل وزارة الشباب والرياضة جزءًا من الراتب الشهري.

مؤتمر صحفي لتقديم جهاز المنتخب

وقرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، عقد مؤتمر صحفي، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الإسباني تشافي باسكوال.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على عقد المؤتمر الصحفي نهاية شهر يونيو المقبل، بحضور الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بالكامل.

وزارة الرياضة توافق على تعيين باسكوال

وحصل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على موافقة وزارة الشباب والرياضة، على تعيين الإسباني تشافي باسكوال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للمدير الفني الحالي كارلوس باستور.

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كرة اليد خالد فتحي اتحاد كرة اليد تشافي باسكوال وزارة الشباب والرياضة كارلوس باستور

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