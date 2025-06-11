أسعار ومواصفات سيارات كيا كارنفال وسورينتو الهجين 2025 في مصر

سيارات كيا، استقبل السوق المصري اليوم الأربعاء واحدة من أهم سيارات الهجين العائلية وهي سيارات كيا كارنفال 2025 وكيا سورينتو 2025 بنسختيهما الهجينة (هايبرد)، لتوسعة روح المنافسة بين السيارات.



مواصفات وأسعار كيا سورينتو 2025 هايبرد

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات كيا سورينتو 2025 هايبرد وفقًا لما أعلنها الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا وهي:

الفئة الأولى يصل سعرها 3,499,900 جنيه مصري

وتتوفر بلونين داخليين أنيقين، مع مجموعة مختارة من الألوان الخارجية العصرية، مصممة لتلبية متطلبات العائلات العصرية الباحثة عن الأداء، الرحابة، والتكنولوجيا، مع إمكانية استيعاب حتى 7 ركاب.



أسعار ومواصفات سيارات كيا كارنفال 2025 هايبرد

السعر الرسمي 3,799,900 جنيه مصري.

وتتوفر بثلاثة اختيارات داخلية فاخرة تناسب مختلف الأذواق، تسع حتى 8 ركاب براحة قصوى، مما يجعلها السيارة العائلية المثالية بامتياز.



تعتمد كيا كارنفال وسورينتو 2025 هايبرد على محرك بنزين تيربو سعة 1600 سي سي متصل بمحرك كهربائي حديث، يولدان معًا قوة إجمالية تصل إلى 240 حصانا وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن/ متر.



يعمل النظام الهجين بتناغم مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات متصل بالمحرك الكهربائي، لتحقيق أداء ديناميكي قوي مع توفير ملحوظ في استهلاك الوقود.



بفضل هذه التكنولوجيا المتطورة، تستطيع السيارتان قطع أكثر من 1000 كيلومتر بخزان وقود واحد، مما يجعلهما من أكثر الخيارات كفاءة واعتمادية في السوق المصري، مع أداء استثنائي وراحة قصوى أثناء القيادة.



تم تصميم المساحات الداخلية بعناية لتوفير أقصى درجات الراحة للعائلات، مع رحابة حقيقية تضمن سهولة الحركة لجميع الركاب حتى في الرحلات الطويلة.



كما تم تطوير تصميم المقصورة ليجمع بين الأناقة العصرية والوظائف الذكية، حيث تبرز الخطوط الانسيابية واللمسات المعدنية الراقية، بالإضافة إلى نظام الإضاءة الداخلي الذكي الذي يخلق أجواء راقية ومريحة داخل المقصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.