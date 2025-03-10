مقارنة بين أسعار كيا إكسيد قبل وبعد التراجع خلال مارس الجاري

سيارات كيا، أخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا، بدفع تعويض لجميع العملاء الذين استلموا سياراتهم بالسعر الرسمي وفقًا لآخر قائمة أسعار بالجنيه المصري اعتبارًا من الأول من مارس، وذلك من خلال تقديم خدمات صيانة مجانية. وقررت الشركة وفق القائمة الجديدة في مارس تخفيض أسعار كيا إكسيد بقيمة 50 ألف جنيه.





أسعار كيا إكسيد خلال مارس الجاري



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات كيا إكسيد خلال شهر مارس بعد التراجع وهي كالتالي:



أول فئة هاي لاين مليون و399 ألف و900 جنيه بدلًا من مليون و449 ألفا و900 جنيه بخصم 50 ألف جنيه.



هاي لاين بانوراما مليون و499 ألف و900 جنيه بدلًا من مليون و549 ألفا و900 جنيه بخصم 50 ألف جنيه.



توب لاين بانوراما مليون و599 ألف و900 جنيه بدلًا من مليون و649 ألفا و900 جنيه بخصم 50 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات كيا إكسيد



حصلت سيارة كيا إكسيد بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 160 حصان وعزم دوران 253 نيوتن متر. كما تأتي بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش.

وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 6 لتر تقريبًا لكل 100 كم، ويتوفر للسيارة ايرباج في الأمام والجانبين وستائر هوائية مع فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني ودعم الفرامل وايموبليزر والتوازن في المرتفعات والمنحدرات ونظام تعزيز اتزان السيارة وغير ذلك من وسائل الأمان التي تشمل مثبت سرعة وكشافات شبورة وحساسات للركن.

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