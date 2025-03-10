الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يقترب من 200 ألف جنيه، تراجع جديد بأسعار سيارات كيا سبورتاج

كيا سبورتاج،فيتو
كيا سبورتاج،فيتو

سيارات كيا، تراجعت أسعار سيارات كيا في سوق النصر خلال شهر رمضان المبارك، وشملت طرازات كيا سبورتاج موديل 2025، وبلغت قيمة التراجع نحو 175 ألف جنيه والتى تم تطبيقها بداية من أمس الأحد داخل المعارض المصرية.

 

أسعار سيارات كيا سبورتاج في مارس الجاري 2025
 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات كيا كافة الموزعين والتجار بالتراجع الذي لحق أسعار سيارات كيا خلال شهر مارس ونرصدها في التقرير التالي:-

 
الفئة الأولى LX بسعر مليون و799 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و949 ألفا و900 جنيه بخصم 150 ألف جنيه.
 

الفئة الثانية EX بسعر مليون و919 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و69 ألفا و900 جنيه بخصم 150 ألف جنيه.
 

الفئة الثالثة هاي لاين بسعر 2 مليون و24 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و199 ألفا و900 جنيه بخصم 175 ألف جنيه.
 

الفئة الرابعة توب لاين بسعر 2 مليون و149 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و324 ألفا و900 جنيه بخصم 175 ألف جنيه.
 

سبيشيال ايديشن غير متوفرة وآخر سعر لها 2 مليون و219 ألفا و900 جنيه.
 

الفئة الخامسة GT بسعر 2 مليون و274 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و449 ألفا و900 جنيه بخصم 175 ألف جنيه.

مواصفات محركات سيارات كيا سبورتاج
 

حصلت سيارات كيا علي محرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو. وينتج المحرك 180 حصان من القوة بجانب عزم دوران 265 نيوتن متر. وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات. ويتوفر للسيارة تعليق ماكفرسون أمامي وخلفي متعدد الوصلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوكيل المحلي للعلامة التجارية شهر رمضان المبارك سيارات كيا خلال شهر رمضان
ads

الأكثر قراءة

مصطفى يونس: كدت أتزوج للمرة الخامسة من راقصة في شارع الهرم

ترامب يعلق على مناورات خليج عمان بين إيران وروسيا والصين

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 10 مارس 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

اشتباكات دامية في حلب بين الأمن السوري وقسد (فيديو)

أحمد كريمة: الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA

منوعات

المزيد

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا سيد الكونين، ابتهال في مدح الرسول للشيخ عمر نبيل عبد الرازق (فيديو)

أحمد كريمة: الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية