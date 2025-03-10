يقترب من 200 ألف جنيه، تراجع جديد بأسعار سيارات كيا سبورتاج

سيارات كيا، تراجعت أسعار سيارات كيا في سوق النصر خلال شهر رمضان المبارك، وشملت طرازات كيا سبورتاج موديل 2025، وبلغت قيمة التراجع نحو 175 ألف جنيه والتى تم تطبيقها بداية من أمس الأحد داخل المعارض المصرية.

أسعار سيارات كيا سبورتاج في مارس الجاري 2025



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات كيا كافة الموزعين والتجار بالتراجع الذي لحق أسعار سيارات كيا خلال شهر مارس ونرصدها في التقرير التالي:-



الفئة الأولى LX بسعر مليون و799 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و949 ألفا و900 جنيه بخصم 150 ألف جنيه.



الفئة الثانية EX بسعر مليون و919 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و69 ألفا و900 جنيه بخصم 150 ألف جنيه.



الفئة الثالثة هاي لاين بسعر 2 مليون و24 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و199 ألفا و900 جنيه بخصم 175 ألف جنيه.



الفئة الرابعة توب لاين بسعر 2 مليون و149 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و324 ألفا و900 جنيه بخصم 175 ألف جنيه.



سبيشيال ايديشن غير متوفرة وآخر سعر لها 2 مليون و219 ألفا و900 جنيه.



الفئة الخامسة GT بسعر 2 مليون و274 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و449 ألفا و900 جنيه بخصم 175 ألف جنيه.



مواصفات محركات سيارات كيا سبورتاج



حصلت سيارات كيا علي محرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو. وينتج المحرك 180 حصان من القوة بجانب عزم دوران 265 نيوتن متر. وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات. ويتوفر للسيارة تعليق ماكفرسون أمامي وخلفي متعدد الوصلات.

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