حسين مصطفى: الدولة تدعم توطين صناعة السيارات، وارتفاع الأسعار متوقع بسبب نقص المعروض

قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية الحالية تستهدف تحفيز هذا القطاع من خلال تخفيض الجمارك على مكونات الإنتاج، في مقابل فرض رسوم جمركية أعلى على السيارات المستوردة بالكامل.

وأكد مصطفى، وهو أيضًا عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الفترة الأخيرة شهدت افتتاح مصانع جديدة وإضافة خطوط إنتاج محلية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل سوق السيارات في مصر، مضيفًا أن الحكومة تدعم بقوة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن بعض السيارات التي تم إنتاجها محليًا تشمل طرازات فارهة، جاءت أسعارها أعلى من توقعات المستهلك المصري، وهو ما يُبرز الحاجة إلى استراتيجية واضحة للمنافسة، خاصة من خلال التركيز على فئة السيارات الاقتصادية التي تشهد طلبًا مرتفعًا في السوق.

وأشار إلى أن تعزيز التنافسية يتطلب خططًا فعالة لدعم الإنتاج المحلي مقابل السيارات المستوردة، مع ضرورة توفير خيارات بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من المستهلكين.

وفي ختام تصريحاته، توقّع اللواء حسين مصطفى ارتفاعًا في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى زيادة الطلب وقلة المعروض في السوق المصري خلال الأشهر الماضية.

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