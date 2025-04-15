ملك زاهر عن عقد قران شقيقتها: قلبي كان هيطير من الفرحة

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صورا من حفل عقد قران شقيقتها ليلى أحمد زاهر مساء أمس الإثنين، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت ملك بالعربية والإنجليزية: “ شوفوا حبيبة قلبي.. كأنكِ حلم ملفوف في الستان والنجوم… كنتِ تتوهجين. أختي الصغيرة، قلبي، طفلتي المدللة إلى الأبد.. رؤيتك عروسًا اليوم كانت كل شيء، لم أستطع حبس دموعي.. أتمنى أن يشملك الحب بهذا الشكل كل يوم من أيام حياتك.. مبروك يا مدام هشام جمال”.

وأضافت: " قلبي فعلًا كان هيطير من الفرحة.. دموعي نزلت لوحدها وأنا بشوف أختي الصغيرة، روح قلبي، بقيت أحلى عروسة شافتها عيني”.

وتابعت: “ لسه مش مصدقة إن البيبي بتاعي، بنوتي الصغيرة كبرت وبقيت عروسة… يا رب السعادة دي تفضل ملازماكي طول عمرك.. ألف مبروك يا عروستي الحلوة”.

عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال

واحتفل الفنان أحمد زاهر بعقد قران ابنته الفنانة ليلى زاهر، على المنتج هشام جمال، حيث أقيم الحفل بقصر محمد على بمنطقة المنيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كما حضر الحفل الفنانون عماد زيادة وأحمد رزق ومحمد جمعة وعدد كبير من النجوم.

ودخل الفنان أحمد زاهر في نوبة بكاء لحظة عقد قران ابنته ليلى، والفنان هشام جمال، وشارك الفنان أحمد زاهر جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو من عقد قران ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر، والفنان هشام جمال وعلق قائلًا: "حبايب قلبي".

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