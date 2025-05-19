النيابة تطلب تقرير المرور حول حادث تصادم في مدينة نصر

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية تقله وزميله من أعلى كوبري بمدينة نصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وطلب تقرير المرور حول تراخيص المركبة وأسباب الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط دراجة نارية من اعلي كوبري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين اثناء سير الدراجة النارية التي يستقلها عاملين اصطدمت بالسور ثم سقطت من اعلي كوبري مما أسفر عن مصرع احد مستقليها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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