فيفا يبرز أرقام بايرن ميونخ في البوندسليجا قبل مونديال الأندية 2025

مونديال الأندية 2025، سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الضوء علي إنجاز بايرن ميونخ في الدوري الألماني وأرقام نجومه قبل انطلاق كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر فيفا أن نادي بايرن ميونيخ حقق إنجازًا مذهلًا بتتويجه بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية، من موسم 2012/2013 حتى 2022/2023، ولم يسبق لأي نادٍ آخر أن تجاوز حاجز الثلاثة ألقاب متتالية في تاريخ المسابقة.

كما كسر بايرن ميونخ هذا الإنجاز الرقم القياسي لعدد الألقاب المتتالية في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، والذي كان يحمله يوفنتوس بتسعة ألقاب في الدوري الإيطالي بين 2011/2012 و2019/2020. أما في بقية الدوريات، فقد حقق ليون سبعة ألقاب متتالية في فرنسا (2001/2002 حتى 2007/2008)، وريال مدريد خمسة ألقاب في إسبانيا (1960/1961 إلى 1964/1965، و1985/1986 إلى 1989/1990)، ومانشستر سيتي أربعة ألقاب في إنجلترا (2020/2021 إلى 2023/2024).

مانويل نوير وتوماس مولر هما اللاعبان الوحيدان اللذان رفعا الكؤوس الـ11 جميعها، وفي فريق ضم أيضًا أسماء بارزة مثل فيليب لام وآريين روبن وفرانك ريبيري، ساهم الثنائي في انطلاقة سلسلة التتويجات بتحقيق 91 نقطة من أصل 102 ممكنة، وهو أفضل رصيد في موسم واحد بتاريخ الدوري الألماني.

وقدم مولر 21 تمريرة حاسمة في موسم 2019/2020، وهو رقم قياسي في موسم واحد ضمن البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، يتقاسمه مع ميشيل لاعب ريال مدريد (1987/1988) وليونيل ميسي لاعب برشلونة (2019/2020). ومن المقرر أن يختتم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا مسيرته التي امتدت 17 عامًا مع بايرن بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.

مجموعة بايرن ميونخ في مونديال الأندية

سيخوض بايرن ميونيخ، بقيادة فينسنت كومباني، مبارياته في المجموعة الثالثة أمام أوكلاند سيتي في سينسيناتي، وبوكا جونيورز في ميامي، وبنفيكا في شارلوت.

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