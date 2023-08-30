الخميس 31 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سماء السعودية تتزين بـ "القمر الأزرق" (صور)

القمر الأزرق العملاق،
القمر الأزرق العملاق، فيتو

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم الأربعاء القمر البدر لشهر "صفر" بسماء المملكة والوطن العربي، وهو القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس ويحمل لقب القمر الأزرق.

 

رصد القمر الأزرق العملاق في سماء المملكة

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن معظم الأشهر تضم قمرًا بدرًا واحدًا فقط وخلال شهر أغسطس الجاري هناك اثنان، وبحسب التسمية العامة فإن القمر البدر الثاني يطلق عليه" القمر الأزرق" وهي مجرد تسمية فلون القمر هو الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر، مبيّنة أن القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف السنة عندما يقع القمر في مرحلة البدر لغضون الساعات الأولى من الشهر، والقمر العملاق الأزرق يشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس إلى شروق شمس غد.

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ويكون الحجم الظاهري للقمر العملاق الأزرق مقارنة مع أغلب أقمار البدور الشهرية "المتوسط" أكبر بنسبة 7 % وإضاءته أكثر بنسبة 15 %، والقمر عندما يكون عاليًا في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري.

والقمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس غدًا الساعة 4:45 صباحًا، وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

ظواهر القمر العملاق الأربعة

ووسط جميع ظواهر القمر العملاق الأربعة التي يشهدها عام 2023، استحوذ شهر أغسطس على اثنتين منها.

وقد ظهر البدر العملاق الأول في اليوم الأول من شهر أغسطس، والمسمى "قمر سمك الخفش"، وكان أكبر بنسبة 7.1% تقريبًا وأكثر إضاءة بنسبة 15.6% تقريبًا من متوسط القمر المكتمل.

ظاهرة القمر الأزرق العملاق

ويشير مصطلح القمر العملاق إلى أن القمر يكون عند أقرب نقطة له من الأرض؛ ما يجعله يبدو أكبر حجما وأكثر إشراقا من القمر المكتمل المعتاد.

ويصل "القمر العملاق الأزرق" إلى ذروة اكتماله في الساعة 1:36 صباحا بتوقيت جرينتش، من يوم 31 أغسطس (9:35 مساء بالتوقيت الشرقي في 30 أغسطس).

ويظهر القمر الأزرق العملاق أكبر قليلًا من المعتاد، على الرغم من أنه ذلك سيكون بنسبة 7% فقط.. وبالعين المجردة، ربما لن يكون هذا الاختلاف في الحجم ملحوظًا، إلا أنه أكبر وألمع قمر عملاق لهذا العام.

وينضم أيضا إلى القمر الأزرق في أغسطس 2023 ضيف خاص في السماء؛ هو زحل.

ويصير العملاق الغازي الحلقي بعد بضعة أيام فقط من المواجهة، وهي النقطة التي يقع عندها مباشرة قبالة الشمس كما يُرى من الأرض، ما يجعله ساطعًا بشكل خاص في سماء الليل.

وتتكرر الأقمار الزرقاء نسبيا، من الناحية الفلكية، مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

 

 وكان آخر ظهور للقمر الأزرق في أغسطس 2021، ومن المتوقع أن يشرق القمر الأزرق القادم في أغسطس 2024، في حين لن يتكرر ظهور القمر الأزرق العملاق حتى عام 2032.

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