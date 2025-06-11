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رياضة

قبل كأس العالم للأندية، موقف الوداد المغربي من إعلان شركة مراهنات

الوداد، فيتو
الوداد، فيتو

تلقى نادي الوداد المغربي عرضا ماليا ضخما من إحدى شركات المراهنات لوضع إعلان على قميص الفريق قبل مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد محمد طلال، المتحدث الرسمي للوداد الرياضي، أن النادي رفض عرضًا بقيمة 2 مليار سنتيم مغربي من شركة في مجال المراهنات.

وأوضح في تصريحات صحفية أن العرض لا ينسجم مع أخلاقيات الفريق رغم قيمته المالية.

حكم دولي ضمن بعثة الوداد 

ووافق الاتحاد المغربي لكرة القدم، على طلب الوداد المغربي، بالسماح للحكم الدولي المتقاعد إسماعيل الفاتح بمرافقة النادي في رحلته إلى أمريكا خلال كأس العالم للأندية.

ويتولى الفاتح مهمة استشارية مع اللاعبين بهدف إحاطتهم بتفاصيل قوانين التحكيم لتجنب تكرار ما حدث في مشاركات الفريق السابقة في البطولة، مثل حالات طرد إبراهيم النقاش، ويحيى جبران.

وجد نادي الوداد المغربي نفسه أمام ساعات حاسمة، حيث أصبح مطالبا بتحديد لائحته النهائية التي يخوض بها نهائيات كأس العالم للأندية، وذلك قبل انقضاء المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

23 لاعبا فقط مع الوداد المغربي 

 يأتي ذلك في وقت باتت فيه قائمة الفريق الحالية تضم 23 لاعبا، وفقا لموقع البطولة المغربي، عقب استبعاد 8 عناصر عن المعسكر المغلق الذي خاضه الفريق بمركب محمد السادس لكرة القدم، في انتظار استكمال المفاوضات الجارية لتعزيز الصفوف ببعض التعاقدات الجديدة قبل الموعد المحدد.

صفقات الوداد البيضاوي الجديدة حتى الآن 

وكان فيفا قد منح الأندية المشاركة في النسخة الجديدة للمونديال فرصة الاستفادة من فترة انتقالات استثنائية ما بين 1 و10 يونيو الجاري، وهي النافذة التي استغلها فريق الوداد لإبرام بعض الصفقات، على رأسها التعاقد مع البوركينابي ستيفان عزيز كي، والمغربي نور الدين أمرابط، والهولندي بارت مايرز، والمهاجم حمزة الهنوري، إلى جانب اللاعب حمزة الواسطي.

ويتعين على الطاقم الفني، بقيادة المدرب أمين بنهاشم، حسم القائمة النهائية المكونة من 35 لاعبا، من ضمنهم ثلاثة حراس مرمى، وإرسالها في موعدها المحدد، تأهبا للمشاركة التاريخية في المجموعة السابعة خلال مونديال الأندية، التي تضم أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

يُذكر أن نهائيات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستُجرى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ما بين 15 يونيو و13 يوليو، في نسخة استثنائية يراهن فيها الوداد البيضاوي على تشريف الكرة المغربية قاريا وعالميا.

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