أبرزهم أمرابط، الوداد المغربي يضم 3 صفقات جديدة قبل مونديال الأندية

أعلن نادي الوداد المغربي اليوم السبت بشكل رسمي التعاقد مع 3 صفقات جديدة استعدادا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وتعاقد الوداد رسميا مع النجم المغربي المخضرم نور الدين أمرابط الذي كانت آخر تجربة له في إنجلترا مع نادي هال سيتي بالإضافة إلى متوسط الميدان الهجومي لمنتخب بوركينا فاسو ستيفان عزيز كي قادمًا من نادي يانج أفريكانز التنزاني وحمزة هنوري المهاجم السابق لنادي الفتح الرباطي.

ويشارك الوداد في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا.

وتحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن اهتمام مفاجئ من جانب الوداد بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وسط غموض مستمر يحيط بمستقبله مع نادي النصر السعودي، وتكهنات عن إمكانية مشاركته مع نادٍ جديد في كأس العالم للأندية المقبلة.

ورغم نفي "مصادر مقربة" إدارة الوداد الرياضي المغربي وجود أي مفاوضات مع رونالدو من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الشهر المقبل، فإن النادي أقدم على خطوة أثارت جدلًا كبيرًا.

الفيديو، الذي بثه الحساب الرسمي للوداد على مختلف المنصات، أظهر علم البرتغال يرفرف في مشهد مصوّر بعناية، مع لقطة ليدين تتصافحان، في إشارة اعتبرها كثيرون تلميحًا إلى صفقة محتملة مع لاعب برتغالي.

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