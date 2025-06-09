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حوادث

بسعر 5 آلاف جنيه، إحالة عصابة تزوير المحررات الرسمية في الوايلي للجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أمرت  نيابة الوايلي بإحالة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة الوايلي إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عن الاتهامات المنسوبة اليه.  

البداية كانت عندما وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة الوايلي تفيد بقيام عاطلين بتزوير المحررات الرسمية واتخاذهما من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهما عاطلين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما


واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية  وشهادات الميلاد مقابل مبلغ مالي قيمته 5 آلاف جنيه عن المحرر الواحد، متخذين من شقة استأجراها مكانا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.


وبتفتيش المتهمان ضبط بحوزتهما عدد من اختام مقلدة لشعار الجمهورية وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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