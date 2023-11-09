طريقة عمل الرواني، زي المحلات بخطوات بسيطة وتوفر في الميزانية

طريقة عمل الرواني زي المحلات، تعد من وصفات الكيك المميزة بطعمها اللذيذ، فهي تجمع ما بين الكيك والبسبوسة، فيختلط فيها دقيق السميد المخصص لعمل البسبوسة، مع الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات والمعجنات، مما يعطيها طعما محببا للجميع، كما أن تعلم طريقة عملها في البيت، سيوفر في الميزانية بشكل كبير.

مقاديرالرواني

2 كوب دقيق

كوب سميد

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب سكر

4 بيضات

1/2 كوب زيت

1/2 كوب زبادي

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الرواني زي المحلات

طريقة تحضير الرواني زي المحلات

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسميد والبيكنج بودر والفانيليا.

في وعاء آخر، اخفقي البيض والسكر حتى يصبح المزيج خفيفًا وكريميًا.

أضيفي الزيت والزبدة إلى البيض المخفوق، واخفقي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة، واخلطيها حتى تمتزج جيدًا.

ادهني صينية فرن بالزبدة، ثم صبي فيها خليط الرواني.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، واخبزي الرواني لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج.

أخرجي الرواني من الفرن، واتركيها تبرد تمامًا.

قدمي الرواني مع الشربات أو الكريمة.

طريقة عمل الشربات

2 كوب ماء

2 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة ماء ورد

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء والسكر، واتركيه حتى يغلي.

خففي الحرارة، واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، أو حتى يصبح الشربات سميكًا.

أضيفي عصير الليمون وماء الورد، واتركيه يغلي لمدة دقيقة واحدة.

ارفعيه عن النار، واتركيه يبرد تمامًا.

نصائح لضمن نجاح الوصفة

يمكنك إضافة 1/2 كوب حليب أو 1/2 كوب لبن زبادي إلى خليط الرواني للحصول على نكهة أكثر ثراءً.

يمكنك إضافة 1/2 كوب من المكسرات أو الفواكه المجففة إلى خليط الرواني قبل الخبز.

يمكنك تزيين الرواني بالمربى أو الكريمة أو الفواكه الطازجة عند التقديم.

طريقة عمل الكيكة بالفواكه المجففة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة بالفواكه المجففة، وهي من وصفات الكيكة المميزة ولذيذة الطعم، كما أن شكلها مبهج عند التقديم، إلى جانب أن قيمتها الغذائية عالية، ويمكن تحضيرها بسهولة ونتيجتها مضمونة.



مكونات عمل الكيكة بالفواكه المجففة:



200جرام زبيب

200جرام كريز معلب

100جرام فروتة خضراء

100جرام فروتة حمراء

كوبين دقيق

كوبين سكر بني

ملعقة ونصف صغيرة باكينغ باودر

ملعقتين صغيرتين بهارات (قرفة/جنزبيل/جوزةالطيب/قرنفل)

250جرام زبدة طرية

5 حبات بيض

ملعقة كبيرة بشر برتقال

3 ملاعق كبيرة بندق او لوز مطحون

رشة ملح



للتزيين:

نصف كوب كاجو

نصف كوب لوز مقشر

نصف كوب زبيب

نصف كوب كريز معلب

½ كوب سكر

كوب كراميل



طريقة تحضير الكيكة:



يسخن الفرن على درجة حرارة 160، ثم يدهن قالب الكيك المتحرك بقليل من الزبدة، وتفرش القاعدة بورق الخبز.



يقطع الكريز لقطع صغيرة، ثم يضاف للفروتة والزبيب وبشر البرتقال.



يضاف الزبدة الطرية والسكر، ثم يضاف البيض واحدة تلو الاخرى، مع الخفق.



يضاق الدقيق والباكينج باودر، ثم رشة الملح البهارات ويقلب المزيج جيدا.



يسكب الخليط في قالب الكيك. ثم يساوى بالسباتولا من الوجه.



تمزج المكسرات والكريز المعلب مع السكر وتسكب فوق الكيك لتزيينه.



يخبز في الفرن مدة ساعتين تقريبا إلى ساعتين وربع، مع مراعاة تغطيته بالفويل بعد مرور ساعة وربع من النضج؛ كي لا يحترق الوجه.



يترك ليرتاح نصف ساعة قبل نزعه من القالب.



يقدم مزينا بصلصة الكراميل وبالهنا والشفا