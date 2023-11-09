الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الرواني، زي المحلات بخطوات بسيطة وتوفر في الميزانية

الرواني، فيتو
الرواني، فيتو

طريقة عمل الرواني زي المحلات، تعد من وصفات الكيك المميزة بطعمها اللذيذ، فهي تجمع ما بين الكيك والبسبوسة، فيختلط فيها دقيق السميد المخصص لعمل البسبوسة، مع الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات والمعجنات، مما يعطيها طعما محببا للجميع، كما أن تعلم طريقة عملها في البيت، سيوفر في الميزانية بشكل كبير.

 

مقاديرالرواني 

 

2 كوب دقيق

كوب سميد

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب سكر

4 بيضات

1/2 كوب زيت

1/2 كوب زبادي

Advertisements

الرواني زي المحلات

طريقة تحضير الرواني زي المحلات

 

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسميد والبيكنج بودر والفانيليا.

في وعاء آخر، اخفقي البيض والسكر حتى يصبح المزيج خفيفًا وكريميًا.

أضيفي الزيت والزبدة إلى البيض المخفوق، واخفقي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة، واخلطيها حتى تمتزج جيدًا.

ادهني صينية فرن بالزبدة، ثم صبي فيها خليط الرواني.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، واخبزي الرواني لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج.

أخرجي الرواني من الفرن، واتركيها تبرد تمامًا.

قدمي الرواني مع الشربات أو الكريمة.

 

طريقة عمل الشربات

 

2 كوب ماء

2 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة ماء ورد

 

طريقة التحضير

 

في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء والسكر، واتركيه حتى يغلي.

خففي الحرارة، واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، أو حتى يصبح الشربات سميكًا.

أضيفي عصير الليمون وماء الورد، واتركيه يغلي لمدة دقيقة واحدة.

ارفعيه عن النار، واتركيه يبرد تمامًا.

 

نصائح لضمن نجاح الوصفة

 

يمكنك إضافة 1/2 كوب حليب أو 1/2 كوب لبن زبادي إلى خليط الرواني للحصول على نكهة أكثر ثراءً.

يمكنك إضافة 1/2 كوب من المكسرات أو الفواكه المجففة إلى خليط الرواني قبل الخبز.

يمكنك تزيين الرواني بالمربى أو الكريمة أو الفواكه الطازجة عند التقديم.

 

طريقة عمل الكيكة بالفواكه المجففة

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة بالفواكه المجففة، وهي من وصفات الكيكة المميزة ولذيذة الطعم، كما أن شكلها مبهج عند التقديم، إلى جانب أن قيمتها الغذائية عالية، ويمكن تحضيرها بسهولة ونتيجتها مضمونة.


مكونات عمل الكيكة بالفواكه المجففة:


200جرام زبيب 
200جرام كريز معلب 
100جرام فروتة خضراء 
100جرام فروتة حمراء 
كوبين دقيق
كوبين سكر بني
ملعقة ونصف صغيرة باكينغ باودر
ملعقتين صغيرتين بهارات (قرفة/جنزبيل/جوزةالطيب/قرنفل)
250جرام زبدة طرية 
5 حبات بيض
ملعقة كبيرة بشر برتقال
3 ملاعق كبيرة بندق او لوز مطحون
رشة ملح 

للتزيين:
نصف كوب كاجو
نصف كوب لوز مقشر
نصف كوب زبيب
نصف كوب كريز معلب
½ كوب سكر
كوب كراميل

طريقة تحضير الكيكة:


يسخن الفرن على درجة حرارة 160، ثم يدهن قالب الكيك المتحرك بقليل من الزبدة، وتفرش القاعدة بورق الخبز.


يقطع الكريز لقطع صغيرة، ثم يضاف للفروتة والزبيب وبشر البرتقال.


يضاف الزبدة الطرية والسكر، ثم يضاف البيض واحدة تلو الاخرى، مع الخفق.


يضاق الدقيق والباكينج باودر، ثم رشة الملح البهارات ويقلب المزيج جيدا.


يسكب الخليط في قالب الكيك. ثم يساوى بالسباتولا من الوجه.


تمزج المكسرات والكريز المعلب مع السكر وتسكب فوق الكيك لتزيينه.


يخبز في الفرن مدة ساعتين تقريبا إلى ساعتين وربع، مع مراعاة تغطيته بالفويل بعد مرور ساعة وربع من النضج؛ كي لا يحترق الوجه.


يترك ليرتاح نصف ساعة قبل نزعه من القالب.


يقدم مزينا بصلصة الكراميل وبالهنا والشفا

 

طريقة عمل الباوند كيك، زي الجاهزة وبأقل التكاليف والنتيجة مبهرة

طريقة عمل كيكة البرتقال، بمكونات اقتصادية لتوفير الميزانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طريقة عمل الرواني طريقة عمل الروانى زى المحلات طريقة الرواني البيتي طريقة الرواني مقادير الرواني

مواد متعلقة

طريقة عمل دبس الرمان، اعمليه في البيت وقاطعي المستورد

طريقة عمل الجاتوه شاتوه بالكراميل، مميز ومذاقه لا يقاوم

الأكثر قراءة

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

عصام الحضري يتوجه إلى أمريكا لهذا السبب

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

ياسر فرج يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

فرحة العمر كله، حمو بيكا يستقبل ابنته الأولى (فيديو)

الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9/ 11 /2023

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية