الجمعة 06 يونيو 2025
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رياضة

موعد اختبارات الناشئين بنادي الشرطة 2025-2026

موعد اختبارات الناشئين
موعد اختبارات الناشئين بنادي الشرطة

اختبارات الناشئين 2025، أعلن نادي اتحاد الشرطة الرياضي عن موعد اختبارات للناشئين والبراعم لضم مواهب جديدة للفرق في موسم 2025 /2026، للاعبين من مواليد 2005 إلى 2017.

موعد اختبارات الناشئين بنادي الشرطة

وتبدأ اختبارات الناشئين بنادي الشرطة من يوم السبت 14 يونيو 2025، وتقام لكل المواليد في نفس اليوم.


وتبدأ الاختبارات من الساعة 4:0 مساءً (ماعدا يوم الجمعة)، وتقام في مقر النادي بالدراسة والدخول من بوابة رقم 9.

قيمة استمارة اختبارات الناشئين بنادي الشرطة 

وقيمة استمارة التقديم: 100 جنيه فقط. 

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