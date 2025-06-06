موعد اختبارات الناشئين بنادي الشرطة 2025-2026

اختبارات الناشئين 2025، أعلن نادي اتحاد الشرطة الرياضي عن موعد اختبارات للناشئين والبراعم لضم مواهب جديدة للفرق في موسم 2025 /2026، للاعبين من مواليد 2005 إلى 2017.

موعد اختبارات الناشئين بنادي الشرطة

وتبدأ اختبارات الناشئين بنادي الشرطة من يوم السبت 14 يونيو 2025، وتقام لكل المواليد في نفس اليوم.



وتبدأ الاختبارات من الساعة 4:0 مساءً (ماعدا يوم الجمعة)، وتقام في مقر النادي بالدراسة والدخول من بوابة رقم 9.

قيمة استمارة اختبارات الناشئين بنادي الشرطة

وقيمة استمارة التقديم: 100 جنيه فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.