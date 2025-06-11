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13 مركزا تقدم 186 خدمة محلية للمواطنين، منال عوض تتابع العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس قطاع التفتيش والرقابة وإدارة الحوكمة والتحول الرقمي لمتابعة سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات وحصول المواطنين على خدماتهم بصورة سريعة.

 

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وشهد الاجتماع متابعة نتائج تقارير المرور الميداني التي قام بها قطاع التفتيش بالوزارة على حوالي ١٣ مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظات خلال الفترة الماضية للتأكد من تلافي جميع الملاحظات والمعوقات التي رصدتها الوزارة، حيث تقدم تلك المراكز حوالي ١٨٦ خدمة محلية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالمحافظات 

من جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة المشاركين في المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وإعداد تقارير بأي ملاحظات أو معوقات تواجه المواطنين في حصولهم على الخدمات أو تأخير في بعض الملفات، ووضع الحلول والمقترحات، بالتعاون مع إدارة الحوكمة والتحول الرقمي بالوزارة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق بين قطاع التفتيش والمتابعة وإدارة التحول الرقمي والحوكمة في متابعة شكاوى المواطنين  والإشغالات والتعديات في مختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية توفير التدريب والتأهيل للعاملين في إدارة الحوكمة في الملفات المهمة التي يتم مراجعتها في المراكز التكنولوجية لتحقيق المستهدف من المرور الميداني مع قطاع التفتيش مع التأكيد علي ضرورة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في هذا الشأن.

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التخطيط والتنمية الاقتصادية التفتيش والمتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية بالمحافظات المراكز التكنولوجية

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