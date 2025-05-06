منال عوض: تنفيذ برامج تدريبية في ريادة الأعمال والشمول المالي بـ8 محافظات

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الثلاثاء حول جهود وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر أبريل 2025، لتحقيق أهداف الدولة في ضبط النمو السكاني وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

وأشارت عوض، إلى أن شهر أبريل الماضي شهد تنفيذ العديد من الأنشطة، من أبرزها تدريب 30 من العاملين بوحدات السكان والتحول الرقمي ومراكز المعلومات من 23 محافظة، على استخدام برنامج Spectrum لإعداد التقديرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، وإعداد سيناريوهات مختلفة لمعدلات الإنجاب الكلي لتمكين صانعي ومتخذي القرار من التخطيط المستقبلي وتحديد الإحتياجات في قطاعات الصحة والتعليم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزية بإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة تابعت تنفيذ برامج تدريبية استهدفت 24,765 شابًا وفتاة على ريادة الأعمال والشمول المالي في 49 مركز من مراكز المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في 8 محافظات هي: قنا، سوهاج، أسوان، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، الأقصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وبنك مصر، وبرنامج " مشروعك "، وصندوق التنمية المحلية، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل والإنتاج.

وفي إطار الدعم الفني للمحافظات أشار التقرير إلى تنفيذ زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، تم خلالها عمل جلسات مع رؤساء المراكز والمنسقين لتوضيح منهجية العمل والإطار المؤسسي لتفعيل اللامركزية وحوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات ومناقشة مؤشرات السكان في المحافظة، وتم إطلاق مبادرة "يلا نشتغل" الهادفة إلي خفض نسب البطالة في المجتمع السيناوي، بالتوازي مع المبادرة التوعوية "تحدث معًا" التي أطلقتها وحدة السكان المركزية وتم تعميمها علي مستوي المحافظات لاتخاذ قرارات رشيدة تجاه العديد من القضايا ومنها أهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة ومنع زواج القاصرات وعمالة الأطفال.

كما أشار تقرير الوحدة حول الأنشطة التي تم القيام بها إلى زيارة لمحافظة دمياط، تم خلالها تنفيذ عدة جلسات لدعم وبناء قدرات عدد 90 منسق سكاني من مدن ومراكز المحافظة وتنفيذ أسلوب محاكاة للجنة التنسيق والمتابعة بحضور عدد من رؤساء المدن والتنفيذيين وتم تحديد عدد من القضايا منها التسرب من التعليم والبطالة ومشاكل الصحة الإنجابية للشباب، وتم الاتفاق علي أهمية بحث ودراسة مدي توفير المدارس المجتمعية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للحد من الأمية والتنسيق لعمل حاضنات الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخفض نسب البطالة، كما التقت رئيس وحدة السكان المركزية ورئيس وحدة سكان المحافظة ومنسق المسئولية المجتمعية مع أهالي مدينة الصيادين برأس البر لبحث أهم محددات التنمية البشرية لتحسين مستويات المعيشة.

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