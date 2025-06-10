الثلاثاء 10 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء إلى النرويج للمشاركة في "منتدى أوسلو" المقرر عقده يوم ١١ يونيو. 

ويعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، وكذلك لتبادل الرؤى مع الوزراء والمسئولين الدوليين إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

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بدر عبد العاطي النرويج منتدى أوسلو مصر والنرويج

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