سعد الصغير يشعل صيف 2025 بجولة في تونس والمغرب والإمارات

يستعد الفنان الشعبي سعد الصغير لإشعال الأجواء الفنية في المنطقة العربية خلال شهر يوليو المقبل، حيث ينطلق في جولة غنائية ضخمة تشمل ثلاث محطات رئيسية هي: تونس، المغرب، والإمارات العربية المتحدة. جاء الإعلان عن هذه الجولة المرتقبة، بعد فترة غياب طويلة بعد الأزمة الأخيرة الذي مر بها

ومن المتوقع أن تشهد حفلات سعد الصغير في هذه الجولة حضورًا جماهيريًا، خاصةً في تونس والمغرب حيث يتمتع الصغير بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى الجالية المصرية والعربية الكبيرة في الإمارات التي تحرص دائمًا على حضور حفلات النجوم المصريين.



وبحسب مصادر مقربة من الفنان، سيقدم سعد الصغير خلال هذه الجولة باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، بالإضافة إلى عدد من المفاجآت التي يعدها لجمهوره في كل بلد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد الدقيقة وأماكن الحفلات في كل من تونس والمغرب والإمارات خلال الأيام القليلة القادمة.

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