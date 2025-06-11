ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في "فضفضت أوي" الليلة

يحل الفنان ماجد الكدواني ضيفًا على برنامج فضفضت أوي للمخرج معتز التوني، مساء اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تحمل الحلقة العديد من المفاجآت والأسرار عن مسيرته الفنية.

برنامج فضفضت أوي

برنامج فضفضت أوي، أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية.

ويحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، وهشام ماجد، وعمرو يوسف، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وأشرف زكي نقيب الفنانين، والفنان محمد القس، ورحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن توتا، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا.

والبرنامج من إنتاج ماجيك بينز، للمنتج أحمد الجنانيني وروزناما للمنتج هشام جمال.

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