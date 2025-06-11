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حوادث

نيابة الأميرية: صرف والد طفل لقي مصرعه اختناقا داخل سيارة في الاميرية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أمرت نيابة الأميرية بصرف والد طفل لقي مصرعه اختناقًا داخل سيارة ملاكي، أثناء انشغال أسرته بذبح أضحية العيد، من سراي النيابة عقب سماع أقواله.
وقال والد الطفل ووالدته إنهما تركا ابنهما وقت ذبح الأضحية في الشقة، ليتفاجئا بعد ذلك بأنه نزل مع ابن عمه وركبا السيارة ثم تركه الأخير داخلها، وأغلق عليه بابها حتى اكتشفا الواقعة.
وكشفت مناظرة النيابة أنه لا توجد إصابات ظاهرية بالجثمان، وأن الوفاة ترجع إلى إسفكسيا الخنق بغاز ثاني أكسيد الكربون.

 إسفكسيا الخنق بغاز ثاني أكسيد الكربون

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفلا في العقد الأول من عمره جثة هامدة، وقد توفي نتيجة إصابته باختناق.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الطفل تركه والداه داخل سيارة ملك والده، ونزلا لذبح أضحية العيد، ونتيجة لانخفاض الأكسجين داخل السيارة تعرض لاختناق وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الأميرية غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة ذبح اضحية العيد

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