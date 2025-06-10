تفاصيل مصرع طفل اختناقًا داخل سيارة في الأميرية

استمعت نيابة الأميرية إلى أقوال أهل طفل لقى مصرعه اختناقًا داخل سيارة ملاكي بعدما تركه والداه داخل السيارة ونزلا لذبح أضحية العيد.

وكشفت مناظرة النيابة أنه لا توجد إصابات ظاهرية بالجثمان، وأن الوفاة ترجع إلى إسفكسيا الخنق بغاز ثاني أكسيد الكربون.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفلا في العقد الأول من عمره جثة هامدة وقد توفى نتيجة إصابته باختناق

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الطفل تركه والداه داخل سيارة ملاكي ملك والده ونزلا لذبح أضحية العيد ونتيجة لانخفاض الأكسجين داخل السيارة تعرض لاختناق وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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