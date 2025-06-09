الإثنين 09 يونيو 2025
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حوادث

استدعاء والدي طفل راح ضحية ذبح أضحية العيد في الأميرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت نيابة الأميرية بدفن جثة طفل لقي مصرعه اختناقًا داخل سيارة ملاكي بعدما تركه والداه داخل السيارة ونزلا لذبح أضحية العيد وأمرت باستدعاء والدي الطفل لسؤالهم حول الواقعة وكلفت الأدلة الجنائية بمعاينة السيارة مسرح الحادث لكشف ملابساته. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفل في العقد الأول من عمره جثة هامدة وقد توفي نتيجة إصابته باختناق.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الطفل تركه والداه داخل سيارة ملاكي ملك والده ونزلا لذبح أضحية العيد ونتيجة لانخفاض الأكسجين داخل السيارة تعرض لاختناق وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الأميرية غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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