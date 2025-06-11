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رياضة

كرة السلة، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي الدوري الأفريقي

الدوري الأفريقي لكرة
الدوري الأفريقي لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي لكرة السلة، المقام حاليا في جنوب أفريقيا.

وتأهل للدور نصف النهائي كل من، الاتحاد السكندري وأهلي طرابلس الليبي والجيش الرواندي وبترو دي لواندا الأنجولي.

مواجهات قوية في الدور نصف النهائي

وتشهد منافسات الدور قبل النهائي اليوم المواجهات التالية:

أهلي طرابلس الليبي × الجيش الرواندي - 5 مساء

الاتحاد السكندري × بترو دي لواندا الأنجولي - 8 مساء

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي، بعد الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (86-83)، في الدور ربع النهائي.

البطولة الأفريقية

وتقام البطولة الأفريقية، بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

ويشارك الاتحاد السكندرى في البطولة الافريقية بقائمة تضم 12 لاعب هم أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، علي أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل وكايل فينانيس.

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